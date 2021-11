Milorad Dodik prije nekoliko dana je na RTRS-u govorio o cijenama energenata, kada mu se potkrao jedan urnebesan lapsus.

Naime, srpski član predsjedništva BiH pokazao je da ne barata znanjem o kriptovalutama pa je tako Bitcoin prekrstio u "bigtoin", a isječak iz emisije postao je hit na društvenim mrežama.

"Ne možemo utjecati na nivo cijena vezano za naftu i naftne derivate", izjavio je Dodik i dodao da neće doći do poskupljenja struje u domaćinstvima, no da će oni koji se "priključuju na redovnu mrežu, rudare i ostalo, bigtoin i ostale valute" morati to platiti.