Europska prvakinja u seksu, porno glumica Marija Zadravec poznatija pod umjetničkim imenom Sweet Mery gostuje kao voditeljica serije skečeva o seksualnom odgoju za mlade u emisiji Stanje nacije Zorana Šprajca.

Tim povodom priveli smo je i pred naše kamere, gdje je odjevena odgovarala na pitanja o tome kako joj je bilo snimati i pritom ne svlačiti odjeću. Komentirala je i što misli o tome jesu li mladi dovoljno obrazovani u vezi spolnog odgoja, i jesu li Hrvati konzervativan narod.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Voljela bih prikazati ljudima da je ovo nešto normalno i da to svi rade u svoja četiri zida. Imati strast prema nečemu je sasvim normalno, svatko ima svoje fetiše i želje. Voljela bih da je to sve otvorenije i da nam nije tolika tabu tema i da nije toliko loše što se bavim time. Slovenci su puno otvoreniji od nas, na sajmu erotike se događa seks uživo pred publikom. Inače imam puno fanova Slovenaca, stvarno su veliki fetišisti i to mi je jako zanimljivo", kaže.

Marija je nedavno bila počasna gošća na konferenciji fetišizma u slovenskom Celju, gdje je osvojila nagradu za najbolju porno umjetnicu godine. Otkrila nam je i svoje planove za budućnost koji uključuju snimanje porno filmova u Hrvatskoj. Trenutačno živi u Njemačkoj, ali bi se voljela vratiti doma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sada ne postoji ni jedna produkcija porno filmova u Hrvatskoj. I stvarno bih voljela da je ima. Da bude nešto drugačije, baš oni pravi, domaći porno filmovi s pričom koja je top", objašnjava. Znači li to da stiže procvat porno industrije u Hrvata i koje sočne detalje nam je još otkrila, pogledajte u intervjuu.

Doznajte i kako je prošla školica seksa u emisiji Stanje nacije:

Tekst se nastavlja ispod oglasa