Nije scena iz filma, ali da se tražila mačka za neki film, ovaj mačak bi sigurno dobio ulogu.

Gladan mačak

Mačak je prvo izvidio situaciju na vratima trgovine i promatrao ima li koga, a kada je vidio da nema nikoga, krenuo je u akciju.

Prišao je salamama, pogledao je li ga tko vidi te uzeo brzo jednu i napustio mjesto zločina. Crno-bijeli ljubimac nije znao da ga snima kamera te da će ga vidjeti 2.8 milijuna korisnika TikToka.

Video razvedrio ljude

Većini ljudi je bilo drago što su ga pustili da ukrade salamu i najede se.

"Blagoslovljeni bili. Jako lijepo od vas što ste mu dali da ukrade obrok", "Čak ih je stigao i pomirisati da vidi koja mu se više sviđa", "Fascinira me kako i mačak zna da se ne smije krasti pa onda brzo pobjegne kad ukrade", "Najslađi kradljivac", "Ako ga privedu, ja ću mu biti odvjetnik", "Ma nije on to ukrao, samo je posudio", bili su neki od komentara.