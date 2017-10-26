Letio dva sata nad Johannesburgom privezan za balone s helijem

Britanac Tom Morgan (38) letio je punih 25 kilometara na području sjeveroistočno od Johannesburga privezan za stotinu balona napunjenih helijem. Pritom je dosegnuo visinu od gotovo 2500 metara.

Morgan je prvobitno želio letjeti nad Bocvanom, no bio je prisiljen odustati zbog loših vremenskih uvjeta i premjestiti se u Južnoafričku Republiku.

Nakon što je puna dva dana punio balone helijem, Morgan je poletio "istodobno užasnut i ushićen", kazao je za BBC.

Najveći problem tijekom letenja bio je "zadržati hladnu glavu" jer se njegov let počeo ubrzavati. Naime, kako su ga baloni podizali dublje u atmosferu (gdje je temperatura zraka viša), morao je postupno počeo "otpuštati" balone da bi se, nakon puna dva sata, spustio na tlo.

"Bilo je mirno i tiho, a pogled je bio fantastičan, no mislim da neću postići komercijalni uspjeh", rekao je novinarima po slijetanju.

"Nismo baš bili sigurni da ćemo Toma opet vidjeti živog. Nismo baš bili uvjereni u to da će uspjeti", rekao je njegov prijatelj iz sportskog kluba.

Ovaj avanturistički nastrojeni Britanac koji u Bristolu ima tvrtku za organiziranje avanturističkih utrka, kazao je kako bi uskoro želio organizirati utrke balonima na helij u Africi.

"U svakom slučaju, trebat će izbjegavati područja s grmljem koje ima bodlje", kazao je.

Prije dvije godine sličan je podvig uspio mladom Kanađaninu Danielu Boriji koji je nadletio Calgary uz pomoć balona s helijem, na koje je bio obješen plastični stolac. Na kraju leta privela ga je policija, a prošle je godine morao platiti novčanu kaznu u iznosu 3500 eura.