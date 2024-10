Kruži snimka uz što su Zadrani partijali u diskotekama 1989., prepoznajete li te hitove?

Zahvaljujući instagramskoj stranici naziva Technoinstitution, očito posvećenoj štovateljima elektronske glazbe, već tjedan dana tom društvenom mrežom kruži prikaz uz što su Zadrani partijali davne 1989. godine.

Video je izazvao silan interes i izmamio gotovo 400 komentara, među njima i svjedoka tih vremena koji su pojasnili da je nastao u kultnom zatonskom klubu Saturnus smještenom tek nekih dvadesetak minuta vožnje od Zadra.

Disco bar Saturnus otvoren je 1988. godine, u to je vrijeme bio jedan od najvećih klubova u ondašnjoj Jugoslaviji, te je vrlo brzo postao centar noćnog života mladeži željne dobrog provoda i plesa uz najmodernije domaće i strane hitove.

A što se tada slušalo, ali i kako se odijevalo za subotnje provode, vidjet ćete u zapisu Tomislava Ptičara, koji je izvorni video postavio na YouTube u svibnju 2015. godine.

Uživajte u prizorima tulumarenja u vremena kada su se brojne ljubavi rađale na plesnim podijima, a ne na društvenim mrežama (naime, statistika kaže da se više od 60% današnjih parova upoznaje online, op.a.)

---

---

Popis pjesama

1.) Morty Kante - Yeke Yeke

2.) Rick Astley- Together Forever

3.) Obrada pjesme Dela Shannona - Runaway

4.) Michael Jackson - The Way You Make Me Feel

5.) Fine Young Cannibals - She Drives Me Crazy

6.) Yazz - The Only Way Is Up