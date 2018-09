KRALJICA ELIZABETA IMA SPRAVU KOJA MAŠE UMJESTO NJE: ‘Dali su joj to kao šalu, ali njoj se svidjelo’

Spravu su joj darovali australski studenti, više kao podbadanje, no kraljici se svidjela

Britanska kraljica Elizabeta II razvila je svoje kraljevsko mahanje do savršenstva, i za taj mali pokret rukom kojim pozdravlja masu treba malo energije. No ipak je ona žena od 92 godine koja svojim podanicima maše već 66 godina. Imajući to na umu, skupina australskih studenata prije nekoliko godina svom suverenu darovala je automatsku ruku. Jednostavna sprava sastoji su punjenje rukavice na štapu koja se polugom može pomicati kako bi oponašala karakteristično mahanje. U novoj biografiji Kraljica svijeta, princeza Ana, prisjetila se tog putovanja u Australiju.

Sve otkrila kći kraljice

“Dali su joj tu spravu i pomičući polugu na kraju štapa, mašete rukom. Mislim kako su mislili da je dar prilično smion, pomalo i drzak, no Njeno Veličanstvo je bilo oduševljeno” rekla je 68-godišnja kraljičina kći. I autor biografije Robert Hardman rekao je kako mu se čini da je ruka prilično zabavila kraljicu. “Mislim da je završila u njenom dvorcu u Balmoralu. Ne vjerujem da ju je ikada koristila u javnosti, ali čujem da je ruka postala omiljeni predmet obiteljskih šala” dodaje.