Umislila je da je majka lutkama: Kupuje im odjeću, presvlači ih, šeta i doji!

Kelly White, 28-godišnja žena iz Long Islanda, pronašla je neobičan način da ostvari svoju dugogodišnju želju za majčinstvom. Ljubav prema realističnim lutkama dovela ju je do toga da postane "posvojiteljica" čak osam lutaka koje tretira kao vlastitu djecu.

Na tu je ideju došla je 2023. godine nakon što je dobila svoju prvu lutku za rođendan.

U proteklih godinu dana proširila je kolekciju na osam lutaka te rekla da ih je platila oko 1800 eura.

Nekada se pravila da doji mlađe lutke, prislanjala ih na grudi, a sada ih hrani pomoću bočice tako što im pravi "mlijeko" od brašna i vode.

"Oduvijek sam željela biti majka, još od svoje osme godine. Povezala sam se s lutkom kao da je usvojeno dijete. Odjednom sam joj počela kupovati odjeću i krevet. One su mi utjeha. Živim svoj san kao da sam majka", otkrila je za New York Post.

Hrani ih i presvlači

Ove godine proširila je svoju kolekciju zahvaljujući novcu koji je zaradila preko TikToka. Sada ima lutke koje naziva dvogodišnjacima - Summer, Ashley, Elizabeth, Michaela i Adama te blizance Molly i Antonyja. Također, ovog mjeseca planira nabaviti još jednu lutku - Emily.

"Super je što izgledaju kao prave bebe. Privlači me to što su toliko realistične", istaknula je.

Većinu lutaka Kelly drži u dječjim krevetićima u dnevnoj sobi, dok Adam i Jennifer imaju mjesto u njezinoj sobi.

"Imam rutinu - napravim im doručak i obučem ih. Puštam im filmove, trenutno završavamo Disneyjev maraton. Idemo posvuda zajedno. Oko 19 sati ih spremim za spavanje i zasviram nekoliko pjesama na okarini", objašnjava.

Negativni komentari ne manjkaju

Također, koristi dvostruka kolica i naizmjence vodi lutke sa sobom - u park ili restoran.

Iako želi posvojiti vlastitu djecu, onu pravu od krvi i mesa, trenutačno ima poteškoća s pronalaženjem posla, što joj usporava ostvarenje tog sna. Umjesto toga, svoju želju za majčinstvom ispunjava brigom o lutkama.

"Otkad sam počela, izgubila sam računicu koliko sam odjeće kupila za njih. Potrošila sam nekoliko tisuća eura - i vrijedilo je. Briga o njima pruža mi utjehu", priznala je Kelly.

Otkrila je i da često dobiva negativne komentare, kako na internetu tako i uživo.

"Neki misle da je to čudno. Dobivam komentare tipa ‘žene koje se igraju s lutkama su čudne’. Nekad samo zure. Neki pak kažu da je to jezivo. Nisam iznenađena što neki ljudi to ne razumiju", zaključuje.