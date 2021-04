KAKVA BURA, KAKAV SNIJEG?! Žena na plaži u Dalmaciji svima spustila vilice; ‘Ova nije s našeg planeta’

Hrabra gospođa odlučila je prkositi vremenskim uvjetima i zasluženo postala hit na Facebooku

Jučer su snijeg i niske temperature iznenadili cijelu Hrvatsku, a do pogoršanja vremena došlo je i u Dalmaciji. No, to nije spriječilo one najhrabrije da se svejedno ponašaju kao da je ljeto. Netko je iz automobila snimio ženu u kupaćem kostimu kako ležerno šeta plažom i očito ima namjeru okupati se u moru.

Snježne pahulje vidljive su na vjetrobranskom staklu snimatelja, bura puše, nebo je tmurno… Svakako nisu uvjeti koji bi ikoga ponukali na kupanje, ali hrabra gospođa odlučila je prkositi vremenu i postala hit.

Anti-korona tretman

“Kakva bura, kakav snig?”, našalio se administrator stranice Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, gdje je snimka i objavljena. Ovaj nesvakidašnji prizor začudio je, ali i nasmijao ekipu u komentarima.

“Ova nije s našeg planeta”, “Svaka čast”, “Bit će Ruskinja”, “Isti pingvin”, “Bila tuljan ili pingvin, svaka joj čast. I živit će 200 godina”, “I jedna lasta čini ljeto”, “E, ovo je i Anti-Corona i As ti srca”, , pisali su.