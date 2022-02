Theresa Rose, 36-godišnja Amerikanka, ispričala je ovih dana novinarima NY Posta kako ju je seks utroje na neobičan način učinio sretnom i ispunjenom ženom.

Naime, organizirala ga je povodom suprugova rođendana, u namjeri da mu ispuni tu veliku intimnu želju, ali je završilo tako što je dragog samo koji tjedan kasnije šutnula ko loptu. Zatražila je razvod, pa pokupila stvari i prohodala s djevojkom koju je u međuvremenu upoznala.

"Te sam se večeri prvi puta poseksala s drugom ženom. Nikada dotad nisam osjetila takvu fizičku i emocionalnu dubinu. Bilo je to tako intenzivno da sam naprosto odmah zaključila da je to bilo ono što mi je nedostajalo”, izjavila je Rose za New York Post.

U nastavku razgovora prisjetila se djetinjstva, pa istaknula da je bila odgajana u katoličkoj obitelji u Kaliforniji, te da su je kao djevojčicu uvjeravali kako homoseksualci nakon smrti moraju u pakao.

"Seks s tom djevojkom pomogao mi je da shvatim zašto sam bila tako nesretna u braku. Moj odnos s mužem bio je tako emocionalno plitak u usporedbi s onim što sam osjetila uz nju", rekla je Rose i priznala da je suprug podivljao kada mu je priopćila da ga ostavlja zbog druge žene.

"Počeo se gadno ponašati. Odao me mojim vrlo konzervativnim roditeljima, zajedničkim prijateljima, ali i članovima grupe u kojoj smo proučavali Bibliju", dodala je i priznala da je kupila pištolj.

Došlo je do toga da je počela razmišljati o samoubojstvu zbog ismijavanja koje je pretrpjela od najmilijih, ali tada joj je život donio Jacqui, djevojku u koju se zaljubila i s kojom je danas u vezi.

Preselile su u Portland gdje odgajaju Roseina dva sina, a Rose se u međuvremenu otuđila od majke i oca do te mjere da ih je uklonila iz oporuke.

Rose i Jacqui danas imaju i popularan kanal na TikToku, a njihovu romansu u ovom trenutku prati preko 130 tisuća ljudi.