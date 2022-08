Invazija pjegavih lanterna u Velikoj jabuci postaje sve gora sa sve više viđenja štetočina koje uništavaju biljke kako se njihova sezona parenja zahuktava u urbanoj džungli, rekli su entomolozi i stanovnici u srijedu.

Lete i skaču

"Invazivni insekti koji pustoše sve, od voćaka do vinove loze i povrtnjaka, narasli su i vrve gradom u pokušaju parenja", rekla je Jessica Ware, suradnica kustosice zoologije beskralježnjaka u Američkom prirodoslovnom muzeju. “Ljudi ih primjećuju u velikom broju”, rekla je Ware za The Post.

“Lete okolo, skaču i klize. Kolovoz je za njih radno vrijeme, pare se i polažu jaja prije nego što dođe zima i posebno su aktivni u ovo doba godine”, dodala je.

Problem pohotnika u New Yorku

Do kraja kolovoza, kukci koji su porijeklom iz Kine i jugoistočne Azije i imaju crne mrlje i siva krila postali su veće i crvenije boje, što ih čini vidljivijima u njihovim sparnim potragama.

"Pohotne lanterne uočene su u lovu na ljubav na prozorskim daskama blještavih nebodera na Manhattanu, odmaraju se na drvenim telefonskim stupovima i lete Central Parkom radi parenja“, rekli su Ware i drugi stručnjaci.

Jacob Leeser, iz Programa integriranog upravljanja štetočinama Sveučilišta Cornell NYS, rekao je da su izvješća o kukcima u gradu posljednjih tjedana skočila u nebo. “Izvješća su se značajno povećala prošlog mjeseca kako su odrasle jedinke sazrijevale jer su veće i aktivnije od stadija životnog ciklusa nimfe. Najveća briga je njihov transport u druga područja gdje još nisu uspostavljeni”, rekao je Leeser za The Post.

Amerikanci ih se rješavaju

Njujorčani su počeli gnječiti malene štetočine prema savjetu dužnosnika, koji preporučuju njihovo ubijanje kako bi se spasili usjevi u regiji. Ispred Central Rock Gyma na Upper West Sideu, šest zgnječenih fenjera ležalo je mrtvo na pločniku u srijedu.

“Tijekom proteklih nekoliko dana ubila sam ih možda 10”, rekla je Jenna Tseng, 21-godišnja zaposlenica teretane na West End Avenue u blizini West 61st Streeta. “Svi ih viđamo tako često i gazimo ih tako često. Šalili smo se da bismo trebali nastaviti računati.” Jutros sam ubila jednog ispred Starbucksa, rekla je. “Ne osjećam se tako loše. Oni su invazivni. Nekako su odvratni. Ima ih na tone. To nije dobro za okoliš. Za mene je to bila pobjeda.”

Donna Matthews, 56-godišnja poštanska službenica iz susjedstva, rekla je da je preplavljena bubama na poslu. “Jučer sam vrištala dok su letjeli na sve strane blizu mene. Vrištala sam, 'O moj Bože", rekla je. "Puno je toga, posebno oko ove zgrade 400", rekla je, pokazujući na 400 West 61st St, neboder s reflektirajućim prozorima. “Ne vidite nikoga od njih u projektima. Možda ih štakori pojedu."

Dužnosnici o problemu

Uloga New Yorka kao glavne luke, zajedno sa stalnom ishranom kukaca i drugih biljaka koje se nalaze u Central Parku, čine grad idealnim leglom za kukce, rekli su stručnjaci. Kukci dugi centimetar izazvali su pustoš po stablima u zaštićenim stazama Greenbelt Nature na Staten Islandu, s fotografijama koje pokazuju štetočine kako se roje po stablima i oznakama staza, navodi Staten Island Advance. I pojavljuju se u gomilama u dijelovima New Jerseyja, uključujući Newark i Jersey City, rekli su dužnosnici.

"Ovo je tek početak njihove invazije", rekao je Ware. Pjegave lanterne, koje su se prvi put pojavile u New Yorku 2020., prijetnja su domaćim biljkama i usjevima u državi uključujući vinovu lozu, hmelj, stabla jabuka i javora, prema Ministarstvu poljoprivrede države New York.

Kukci su prijavljeni u najmanje desetak država, uključujući zapad do Indiane i jug do Sjeverne Karoline, prema istraživačima sa Sveučilišta Cornell, piše New York Post.