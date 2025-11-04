Inspekcija šokirala: Građane voze taksisti bez vozačkih, ilegalci i ljudi s tjeralica!
Policija je sveukupno provjerila 989 taksista i izdala 310 kazni
Varšavska policija obavijestila je javnost o rezultatima kampanje "Siguran prijevoz" tijekom koje je, u razdoblju od 21. do 27. listopada, provodila masovne inspekcije taksista.
Iako u službenoj objavi nije navela prema kome je akcija bila usmjerena, poljski su mediji naveli da je prvenstveno provjeravala vozače iz aplikacija poput Ubera, Bolta i FREENOW-a te došla do zapanjujućih spoznaja.
Naime, policija je sveukupno provjerila 989 taksista i izdala 310 kazni, međutim ispostavilo se da je ogroman broj globi tu bio najmanji problem.
Čak 600 vozača - stranci
Među provjerenim vozačima 24 ih uopće nije imalo vozačku dozvolu, a kod četvorice je utvrđeno da su sjedili iza volana unatoč aktivnim sudskim zabranama!
Policija je usto ispitala i strukturu vozača te utvrdila da su 600 vozača stranci među kojima se, naravno, našlo i onih koji legalno borave u Poljskoj ili koriste krivotvorene dokumente.
U slučaju četvorice je utvrđeno i da su za njima izdane tjeralice na području Schengena (u pitanju su bili državljani Pakistana, Zimbabvea i dvojica iz Uzbekistana), zbog čega je policija najavila da će nastaviti s inspekcijama.