28-godišnja majka jednog djeteta i fitness influencerica Stephanie Claire Smith namjeravala je poslati intimnu fotografiju svom suprugu Joshu Milleru, ali ju je umjesto toga poslala svojim roditeljima i poslovnom partneru.

Ono kad te ne ide...

Incident se dogodio prije nekoliko godina, kada se ona i Josh još nisu bili vjenčali, a ona je tek počela živjeti sama. Htjela je poslati seksi fotografiju svom dečku, ali je nekako završila tako da je otišla njezinoj majci, ocu i suosnivaču "Keep It Cleanera", Lauri Henshaw, piše Daily Mail.

Stephanie nije objasnila kako se to dogodilo, ali je rekla da je Laura dojurila do svoje kuće i da su sjedile na njezinom krevetu pokušavajući smisliti što učiniti.

Njezini roditelji imali su postavke automatskog preuzimanja u svojoj aplikaciji za razmjenu poruka, što je značilo da će sve fotografije koje prime biti odmah spremljene, tako da Stephanie nije mogla jednostavno poništiti slanje poruke.

Na kraju joj je mama odgovorila: "Mislim da to nismo trebali vidjeti." O gafu su u utorak raspravljale Amy, Kate i Sophie Taeuber na Outspoken the Podcastu, a sestre novinarke rekle su da bi od srama "razbile" svoje telefone ako bi ikad tako pogriješile. One su razgovarale o tome što bi učinile u da su se našle u ovoj neugodnoj situaciji, jedna je rekla da bi bacila svoj mobitel u rijeku i nestala na nekoliko godina.

Druge dvije su se dogovorile da će ili razbiti svoje telefone ili telefone svojih roditelja.

Inače, Stephaninim roditeljima vjerojatno nisu strane njezine seksualne fantazije, nakon što je njezin 30-dnevni seksualni izazov s Joshom nedavno dospio na naslovnice. Poduzetnica je otkrila kako su ona i suprug odradili izazov u kojemu su morali biti intimni svaki dan tijekom mjesec dana.

Seks izazov

Naime, u svom podcastu KICPOD, Steph je priznala suvoditeljici Lauri da je u to vrijeme bila na 13. danu izazova i navela je pravila koja su bili postavili.

Influencerica je rekla da su ona i Josh morali imati intimne odnose svaki dan, i iako je bilo "jako teško" i bilo je trenutaka da joj se "jednostavno nije dalo", taj je test par poprilično zbližio, govori Steph.

U narednoj epizodi Laura je pitala Steph i Josha što njihovi roditelji misle o situaciji nakon što je dospjela na naslovnice.

Josh je otkrio da je bio ponižen kada je Stephina mama to spomenula i "zaronila licem u jastuk na kauču", ali Steph nije osjećala sram i mogla se samo nasmijati.