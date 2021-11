Ah, taj hrvatski. Izrazito ga je teško naučiti i stranci na njemu lome jezik, no jedno je sigurno - ima brojne posebnosti.

Među hrvatskim korisnicima Reddita tako se nedavno povela zanimljiva rasprava. Naime, jedna je korisnica htjela znati koje se hrvatske riječi ne mogu prevesti na engleski, a dobila je zaista neočekivane odgovore.

"Potaknuta razgovorom s međunarodnim studentima, zapitah se koje su originalne hrvatske riječi, jer trenutno mi na pamet ne pada ni jedna. Znate li vi neku?", upitala je korisnike.

Neprevodiva 'južina'?

"Južinu sam jednom pokušao vani objasniti. Ne vjerujem da su shvatili", komentar je koji je prikupio najviše lajkova.

Drugi korisnici su ga pokušali razuvjeriti pa su mu ponudili neke alternative.

"Jugo se zove sirocco (kao kod nas široko, šilok)", nadovezao se komentator.

"Picigin", "krkan", "ajvar" i "vucibatina", neki su od ostalih prijedloga.

Postoji li alternativa za fjaku?

Jedan komentator naveo je omiljenu dalmatinsku riječ - fjaku.

"Sluggishness, ali mi romantiziramo fjaku kao Danci svoj glupi hygge, Šveđani kavu i slično, pa možda i nije prevodivo", nadovezao se drugi sa svojom teorijom.

"Meni je to 90% siesta", mišljenje je trećeg.

Uhljeb i propuh

Spomenula se i popularna riječ "uhljeb", no izgleda da sličan termin postoji u engleskom jeziku.

"Sinecure - A position or office that requires little or no work but provides a salary", jedan je od komentara.

Poznato je da se Hrvati užasavaju propuha/promaje, a neki tvrde i da ne postoji dovoljno dobar prijevod na engleski.

"Draught je blijeda sjena onoga što naš propuh znači. Ne možeš ti to objasniti na engleskom. Draught može biti i nešto pozitivno, a propuh je kratko i jasno SMRT. Jednostavno, kao rak, samo još i gore. Nevidljiv i ubojit poput radijacije. Maleni dašak je dovoljan da ti ispadne kosa, zubi, odu križa, bubrezi", šaljivo je poručio jedan korisnik.