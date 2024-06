Svega stotinjak metara udaljenosti od Olimpijskog stadiona u Berlinu na kojem će hrvatska reprezentacija u subotu otvoriti put na Euru protiv Španjolske, skupina hrvatskih novinara naletjela je na neobičan prizor, lisicu usred bijela dana.

Lisica je bezbrižno šetala uz aleju Jessea-Owensa i nije se dala smesti. Nisu se pretjerano uznemirili niti slučajni prolaznici.

"Lisice su posvuda po gradu, to je već postala uobičajena slika. Ne brinite, nemojte im se približavati i sve će biti u redu," pojasnio je novinarima prolaznik.

Lisica se kretala u smjeru Olimpijskog stadiona, tko zna možda i ona želi na ogled "Vatrenih" i "Furije" za koji se ulaznica plaća "zlatom".

"Trebali biste se suzdržati od hranjenja životinja, ne samo što je zato što je to protuzakonito i može rezultirati kaznom do 5.000 eura. Hranjenje lisica moglo bi učiniti životinje previše pitomim i dovesti do njihovog agresivnijeg ponašanja u potrazi za hranom," kazao je službeni gradski stručnjak za divlje životinje Derk Ehlert u nedavnom razgovoru za Berliner Zeitung.

Najveća prijetnja su im bolesti poput kuge ili šuge, od kojih često oboljevaju zbog blizine života u gradu.

Zanimljivo, prve berlinske gradske lisice uočene su 1950-ih, a sada se procjenjuje da ih luta oko 1700.

Prije nekoliko godina dnevni list Der Tagesspiegel objavio je kako je jedna lisica "terorizirala" predgrađe Zehlendorf kradući stanovnicima obuću koju su ostavljali u svojim dvorištima.

