Sestra otkrila bratov dječji plan prosidbe: Mladoženja pobjegao, a gosti plakali od smijeha

Vjenčanja su uvijek posebna, ispunjena ljubavlju, smijehom i trenucima koje svi pamte. No, vjenčanje Griffina Carewa (32) i Alise Carew dobilo je dodatnu dozu emocija kada je Griffinova sestra, Hope Carew (30), pred 150 uzvanika u Monroeu u New Yorku, pročitala plan prosidbe koji je on napisao još kao devetogodišnjak.

„Godine 2014. prolazila sam kroz kutiju stvari iz djetinjstva koje je moj tata čuvao za mene u svojoj kući, i unutra sam pronašla bratov dnevnik iz razdoblja 2002. do 2003. godine“, objasnila je Hope za People te dodala:

„Mama mi je zapravo izgubila kuću u požaru prije dvije godine i izgubili smo mnogo stvari iz mog djetinjstva, tako da sam bila oduševljena što moj tata još uvijek ima primjerak dnevnika mog brata.

Dok sam prelistavala stranice, jedan presavijeni list papira ispao je van i nisam mogla vjerovati što sam pronašla. Moj brat je ljevoruk, pa mu je rukopis vrlo specifičan i odmah sam prepoznala da je to njegovo djelo.“

Potraga za pismom

„Bilo je toliko smiješno da sam odmah znala kako ga moram sačuvati kako bih ga jednog dana pročitala na njegovu vjenčanju. Zato sam ga ponijela sa sobom na fakultet i čuvala sve ove godine, pripremajući se za taj trenutak. Nakon što se zaručio, krenula sam tražiti pismo ondje gdje sam ga sakrila, ali ga nisam mogla pronaći (moja mama se upravo preselila, a sakrila sam ga u njezinoj kući).

Mama i ja provele smo narednih osam mjeseci pretražujući svaki komad papira koji smo uspjele pronaći. I baš kad sam odustala od nade da ću ga ikada više pronaći, provjerila sam godišnjak još jednom – i eto ga,“ ispričala je Hope.

'Nemoj me ubiti'

Njezino čitanje odvilo se točno prema planu, a taj urnebesan trenutak Hope je podijelila i na TikToku. Video je postao pravi hit, prikupivši gotovo devet milijuna pregleda i 1,6 milijuna lajkova.

„Nemoj me ubiti", započela je svoje čitanje, a onda otkrila bratov plan koji se sastojao iz dva dijela.

"Imamo 25 godina, a ja sam multimilijarder koji je ludo zaljubljen u tebe. Broj jedan: od Cincinnatija do Cabo San Lucasa. Ponoć je, i vodim te u naš privatni avion. Budiš se dok smo u zraku i ne otkrivam ti kamo idemo, ali te ljubim i kažem da je sve sređeno. Stižemo na destinaciju, dajem ti svoju kreditnu karticu i kažem ti da radiš što god želiš, ali da se obavezno vratiš u naš hotel u jedan sat“, čitala je Hope, dok su se gosti smijali.

„Kada se vratiš, mene nema. Ali konobari te vode do plaže gdje te čekam s romantičnom dekom i vinom. Popijemo nekoliko čaša, zatim se počinjemo družiti… Sutradan odlazimo na sljedeću lokaciju na mojoj jahti“, nastavila je, izazivajući valove urnebesnog smijeha među gostima.

"Ljudi su doslovno padali sa stolica od smijeha, a jedna osoba se čak malo upiškila. Moj brat je u jednom trenutku glumio da bježi, što je publiku dodatno nasmijalo," opisala je Hope urnebesni trenutak za strane medije.

Naljutio se

Nastavila je s čitanjem: „Broj dva: Cabo San Lucas do Francuske Polinezije. Na jahti se provodimo vrlo romantično. Onda, kada stignemo tamo, kupim ti tonu bisera. Onda ti kupim što god želiš i ja se pokoravam svakoj tvojoj zapovijedi“.

Iako se isprva naljutio zbog sestrinog govora, Griffin je ipak prepoznao humor u svemu i podržao njezinu šalu.

„Moj brat se isprva razljutio zbog cijele situacije, ali me zagrlio poslije, što mi je donijelo olakšanje jer je ono što sam pročitala bilo prilično sramotno. Da nema tako dobar smisao za humor, nikada to ne bih napravila, ali on je Lav i može to podnijeti. Ja sam stand-up komičarka, i moja obitelj me u tome stvarno podržava, pa su već navikli da ih sramotim na sceni. Iskreno, mislim da je mom bratu čak laknulo što nisam pričala o novijim sramotnim pričama o njemu,“ ispričala je za People.

