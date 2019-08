GDJE ĆE IM DUŠA? Fotografije nosoroga iz ZOO-a zgrozile svijet, pa tko ovo radi?!

Zoo na jugoistogu Francuske nedavno je osudio „idiotizam“ nekih svojih posjetitelja nakon što su društvene mreže ostale u šoku zbog fotografija 35-godišnje ženke nosoroga s imenima ‘Camille’ i ‘Julien’ izgrebanima na leđima

Petting ZOO La Palmiyre u Rojanu inače dopušta svojim posjetiteljima da dira neke od životinja, Tako je i s nosorozima.

„Ako ne žele, nosorozi se mogu odmarati na drugom kraju nastambe, ali mogu i doći do ograde gdje ih posjetitelji mogu pomaziti“, pojasnili su u priopćenju. „Većina posjetitelja to čini s poštovanjem. Upravo je to i cilj, da ljudi osjete koliko smo povezani sa životinjama i koliko je priroda veličanstvena“, poručuju iz ZOO-a, dodajući kako naravno paze na to što čine posjetitelji.

No, po svemu sudeći dvije Francuskinje, umjesto da pomaze ženku, iskoristile su priliku i potpisale se na njena leđa, točnije, izgreble su joj leđa noktima. Fotografije su se brzo proširile društvenim mrežama, a reagirao je i zoo.

Istaknuli su kako je koža nosoroga nevjerojatno debela i čvrsta te kako su izgrebani samo sloj prašine i mrtvih stanica kože.

„Ona vjerojatno nije ni shvatila da ju grebu. Brzo smo uklonili natpise s malo četkanja i vode i životinja ni na koji način nije bila ozlijeđena“, rekao je ravnatelj zološkog vrta Pierre Caille. No istodobno je dodao je su ZOO-u „zgroženi i šokirani glupošću i nepoštovanjem“ kojeg su posjetitelji pokazali. Kaže i kako će vjerojatno morati ugraditi nadzornu kameru.