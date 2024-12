Popularni božićnih hit izazvao žestoku tučnjavu, snimka zapalila mreže

Božićni hit američke dive Mariah Carey (55), legendarna pjesma "All I Want For Christmas Is You", već godinama uveseljava milijune diljem svijeta i nezaobilazan je dio blagdanske čarolije. Ova bezvremenska melodija simbol je radosti, ljubavi i topline Božića, a njezina popularnost ne jenjava ni nakon gotovo tri desetljeća od prvog objavljivanja.

Nedavno je Mariah svojim nezaboravnim nastupom na koncertu još jednom oduševila publiku, no jedan neobičan incident ukrao je dio pažnje s pozornice. Dok je pjevačica izvodila ovu omiljenu božićnu pjesmu, među nekolicinom odraslih obožavatelja u publici izbila je svađa, koja je prerasla u fizički sukob. Snimka ovog neočekivanog događaja ubrzo je završila na društvenim mrežama.

Nesvakidašnji incident

Na snimci koja je obišla društvene mreže jasno se vidi kako je sukob započeo između dviju žena – jedne plavokose i druge kovrčave kose. Čini se da je kovrčava žena, iznenada, gurnula plavokosu s leđa. Plavokosa je, očito šokirana tim potezom, uzvratila tako što je prolila piće na napadačicu. No, situacija je ubrzo eskalirala – kovrčava žena udarila je plavokosu ravno u lice.

U pokušaju da smiri situaciju, muškarac tamne kose, koji je nosio naočale, prišao je sukobljenim ženama, uhvatio kovrčavu ženu i postavio ruku između njih kako bi spriječio daljnji sukob. Međutim, tada se u priču uključio drugi muškarac, sijede kose, koji je burno reagirao – vikao je na kovrčavu ženu i pokušavao je odgurnuti.

Ta neočekivana scena izazvala je novu tenziju. Tamnokosi muškarac, očito ogorčen takvim ponašanjem, odlučio je zaštititi kovrčavu ženu i počeo gurati sjedokosog muškarca. Situacija je brzo eskalirala u verbalni i fizički sukob između dvojice muškaraca.

Našalila se na njihov račun

U svemu tome, jedna od obožavateljica, koja je sve snimala, pronašla je način da unese dašak humora u napetu situaciju. Dok se drama odvijala u pozadini, odlučila je pozirati ispred kamere s jednim muškarcem iz publike, praveći od svega svojevrsnu anegdotu.

Snimke ovog nesvakidašnjeg incidenta ubrzo su preplavile platformu X, te izazvale lavinu reakcija korisnika.

"Sigurno su popile previše vina", "Tipični božićni duh", "Ovo vas automatski dovodi na popis zločestih", "Pretpostavljam da to uopće nisu htjeli za Božić", "Tučnjava tijekom najveselije božićne pjesme je suludo", pisali su korisnici.

