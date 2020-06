DVA PUTA U TRI GODINE: Osvojio milijune, malo odmarao, pa još jednom odigrao i – opet osvojio milijune!

“Mirovina i pecanje, to je to. Puno lijepog vremena koje ću i dalje provoditi sa sinom i s obitelji. Na pecanje odlazim s ocem. To nam je obojici drag hobi”, rekao je skromni dvostruki dobitnik svote od 8 milijuna dolara

Što učiniti kad osvojite na lutriji četiri milijuna dolara? Amerikanac Mark Clark zna odgovor – kupite novu srećku i osvojite – još četiri milijuna dolara.

“Kada igrate lutriju ni ne mislite da ćete u nekom trenutku osvojiti višemilijunski iznos, a definitivno ne pomišljate na to da će vam se posrećiti dvaput”, kazao je Mark Clark iz South Rockwooda u američkoj državi Michiganu, nakon svojega zadnjeg dobitka u lipnju. “Ma teško mi je uopće riječima izraziti kako se osjećam.”

Clark je pedesetogodišnjak, a sreća ga je ‘pogledala’ prvi put prije tri godine, piše CNN.

U to je vrijeme radio na benzinskoj postaji u Hudsonu u državi Michigan. Kupio je srećku i sastrugao bar code. Ondje je pisalo da se obrati službenici na prodajnome mjestu, što je i učinio.

“Dok smo razgovarali, ona je postrugala ostatak srećke, a potom me šokirano pogledala i kazala: Mark, upravo si osvojio 4 milijuna dolara!”, ispripovijedao je.

Otišao je do roditelja da bi s njima podijelio sretnu vijest, a ubrzo potom se umirovio.

Nedavno je umirovljenik Clark ponovno odlučio kupiti instant lutriju. Postrugao, javio se na šalter i… ponovno šok – nova četiri milijuna dolara.

“Srećku sam sastrugao kovanicom koju mi je dao tata prije desetak godina. Prije godinu dana sam je bio izgubio, no uspio sam je pronaći u kući. Možda je to moj sretni novčić”, kazao je za glasilo Michigan Lotteryja.

Clark kaže da će se vratiti mirnom načinu života kakav je vodio i dosad.

“Mirovina i pecanje, to je to. Puno lijepog vremena koje ću i dalje provoditi sa sinom i s obitelji. Na pecanje odlazim s ocem. To nam je obojici drag hobi”, rekao je skromni dvostruki dobitnik svote od 8 milijuna dolara.