Neimenovana gospođa (54) iz Houstona, majka dvoje djece, zaražena je spolno prenosivom bolesti nakon što je domar Lucio Diaz (50) okupao svoj penis u njezinoj bočici s vodom.

Pritom se navodno i pomokrio, a u ovom trenutku još jedanaestero djelatnika Medicinske klinike Westmont strahuje od toga da je i njima naudio.

Diaz se trenutačno nalazi u pritvoru imigracijske i carinske službe, a optužen je, između ostalog, za napad smrtonosnim oružjem.

Da nešto nije u redu, nesretna žena, koja inače radi u liječničkoj ordinaciji, počela je sumnjati tijekom kolovoza nakon što joj se učinilo da uredski aparat proizvodi neugodan miris.

S vremenom je počela sa sobom nositi vlastitu vodu, ali nakon što je primijetila da i ona sutradan vonja ako je ostavi na stolu, postavila je u svoj ured kamere.

Videozapis je otkrio umobolnog domara na djelu, a analiza urina potvrdila je njezine najcrnje slutnje, navedeno je u sudskim zapisima koje je pregledao novinar postaje ABC 13.

"Saznala sam da sam dobila spolno prenosivu bolest na koju je i on pozitivan', rekla je i dodala: 'Nosit ću je do kraja života i ništa to neće promijeniti. Morat ću do kraja života biti oprezna".

Televizijska postaja je u svom prilogu pojasnila da je Diaz ženu zarazio spolnim herpesom, spolno prenosivom bolesti koju se ne može zastaviti niti jednom od terapija.

"Lijekovi smanjuju izbacivanje živog virusa iz rana i na taj način smanjuju rizik prijenosa infekcije. U vrijeme početnog izbijanja davanjem lijeka može se također smanjiti težina simptoma. Međutim, čak i ako se rano počne liječiti prvi napadaj, takvim se postupkom neće spriječiti ponovno javljanje bolesti", navedeno je na stranici Medicinskog priručnika za pacijente.

Diaz je priznao djelo, kazao da je to učinio namjerno, pa dodao da je svoje penis koristio na takav način i na prethodnom poslu. Doduše, zanijekao je da je znao kako je zaražen.