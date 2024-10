Dobila pismo koje je kasnilo 'samo' 50 godina: 'Sad znam zašto nisu odgovarali...'

Tizi Hodson (70), iz Gedney Hilla u Lincolnshireu, nije mogla vjerovati svojim očima kad je otvorila poštu i otkrila da je njezino originalno pismo kojim se prijavljuje za posao kaskaderice na motociklu, poslano u siječnju 1976., cijelo vrijeme stajalo iza ladice pošte ovih godina.Neuspjeh nije ugrozio njezinu karijeru jer je pronašla posao zbog kojeg je obišla cijeli svijet. Kada joj se pismo vratilo nakon 48 godina, otkrila je napokon zašto nitko nije odgovorio na posao iz njenih snova.

"Uvijek sam se pitala zašto nisam čula ništa o poslu. Sada znam zašto.", rekla je. Na vrhu pisma nalazi se rukom ispisana bilješka na kojoj je pisalo: "Kasna isporuka u poštanskom uredu Staines. Pronađen iza remija. Kasni samo 50 godina."

Gospođa Hodson ne zna tko joj je vratio pismo, niti kako je uopće dospjelo do nje. "Kako su me pronašli kad sam se selila 50-ak puta, pa čak četiri ili pet puta, misterij je", rekla je. Još se detaljno sjeća trenutka kad je tipkala to pismo u svom stanu u Londonu. Bila je jako razočarana kad nije dobila odgovor za posao. "Željela sam biti kaskaderka na motociklu", rekla je Tizi.

Ipak, njezin život nije bilo manje zanimljiv jer je odselial u Afriku, radila je kao voditeljica zmija i šaptačica konjima, naučila je letjeti i postala akrobatski pilot i instruktor letenja. Otkrila je i što bi samoj sebi rekla dok je bila mlađa: "Rekao bih joj da ode i učini sve što sam ja napravila. Provela sam tako divno vrijeme u životu, bez obzira na to što sam slomila nekoliko kostiju."

