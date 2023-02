Većina djevojaka bi zasigurno istog momenta prekinula, jer poniženje koje je djevojka iz snimke doživjela ne bi "progutala" svaka. A kada se kod muškarca zalomi manjak inteligencije, odsustvo smisla za humor, nepoznavanje granica pristojnosti, mjere dobrog ukusa dobijete karikaturu koja kleči na koljena pred masom ljudi na stadionu i taman kad se djevojci od šoka zacakle oči očekujući pitanje "Želiš li se udati za mene", on pravi zezanciju, izvlači čašu piva ispod sjedišta, pije je na ex, a nju pušta da se preznojava od stresa.

No, s druge strane, kada pogledate to divljačko skakanje, podizanje ruku, pa čak i odsustvo ukusa čak i kada je garderoba u pitanju, ništa ne čudi što je djevojku osramotio pred ljudima - što u publici, što pred televizorom, s obzirom na to da je neugodan trenutak zabilježen kamerom.

Komentari su bili okrutni, nazivan je pogrdnim imenima, izražavali su bijes i nadu da se djevojka riješila ovakvog dečka. A ako nije, poručivali su joj sljedeće: "Ako je ova još sa njim, onda ga i zaslužuje".