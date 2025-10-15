Čudesnom reakcijom je spasio djevojku od pada pod tramvaj, stotinka ju je dijelila od pogibije!

Neimenovana djevojka iz Kayserija zasigurno će vječno biti zahvalna zaštitaru Ayhanu Akışu nakon što joj ju je u utorak ujutro doslovno u posljednji trenutak spasio od nadolazećeg tramvaja.

Mladu damu života je zamalo stajala života bučna glazba u slušalicama, odnosno nepažnja zbog koje je zakoračila na tračnice točno u trenutku kad je na liniji prolazilo golemo vozilo.

Srećom, Akis ju je uspio zgrabiti za ruku i povući na platformu postaje, i to sve ispred očiju užasnutog vozača Enesa Demira, koji je djevojku pokušao upozoriti na opasnost trubljenjem.

Djevojka se u međuvremenu Akisu ispričala te mu zahvalila na herojskom činu, a turski su portali u srijedu prenijeli da ga je odmah u svoj ured pozvao gradonačelnik Memduh Büyükkılıç, gdje mu je uručio zahvalnicu što je sugrađanski spasio život.

Akis je medijima pojasnio da on i njegove kolege prolaze obuku svaka tri mjeseca, između ostalog i zbog takvih situacija, te zamolio građane da više paze na žute linije i ostale znakove upozorenja.