BRATI I SESTRA SE SPOJILI NA TINDERU: Njihova prepiska je očekivano bizarna

Krinđ, susramlje, neugodnjak… kako god ga zvali, ne postoji prava riječ kojom se može opisati

Svi koji su koristili Tinder, znaju koliko je ta aplikacija za upoznavanje, zapravo minsko polje, osobito jer je Tinder, budimo iskreni, prvenstveno servis za spajanje ljudi željnih dobrog provoda, a ne toliko ozbiljne veze. Lako možete naletjeti na kolegu ili šeficu, bivšeg… I u tom slučaju najbolje se praviti da se ništa nije dogodilo.

No kada živite pod istim krovom to nije opcija. Jedan tinejdžer je, surfajući Tinderom u potrazi za spojem, naletio na profil svoje sestre. Malo ga je to užasnulo, ali je ipak odlučio lajkati ju. Ona je učinila isto, tako da ih je aplikacija spojila. Kako ostatak svijeta ne bi ostao zakinut za najbizarniji razgovor na Tinderu, objavio ga je na Twitteru.

‘Sretno u popravnom domu’

Brat: Seko, koji vrag???

Sestra: Kojeg vrapca ti radiš ovdje??? Nemaš ni 18 godina!!!

Brat: Lajkala si me!

Sestra: Ti si prvi mene, poremećeni.

Brat (uz emoji bolesnog lica): Ovo je tako odvratno. Zovem mamu.

Sestra: Već sam ju nazvala, Dobar provod u popravnom domu ( uz emojije plakanja od smijeha i zarade).