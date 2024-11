Lažirao svoju smrt, organizirali mu sprovod, a on se pojavio kao gost iznenađenja

U svakodnevnoj jurnjavi za obvezama često zaboravljamo na najvažnije ljude u svom životu, obitelj i prijatelje. Vrijednost onoga što imamo često shvatimo tek kada to izgubimo.

Kako bi skrenuo pažnju na ovaj problem, David Berten (45) iz Belgije je na drastičan način pokazao svojoj obitelji što znači izgubiti voljenu osobu. Lažirao je vlastitu smrt i organizirao sprovod uz pomoć supruge i djece. Njegova kći je na TikToku je objavila emotivnu poruku: "Počivaj u miru, tata. Nikad te neću prestati voljeti. Zašto je život tako nepravedan? Trebao si postati djed i imao si cijeli život pred sobom. Volimo te i nikad te nećemo zaboraviti."

'Osjećao sam se nevidljivo'

Na sprovod su došli članovi obitelji i prijatelji, okupljeni u povorci. No, dok su tugovali, iznad njih se pojavio helikopter iz kojeg su izašli snimatelj i "pokojnik", a iznenađenje među okupljenima bilo je… Malo je reći veliko.

"Puno me puta povrijedilo to što me obitelj ne poziva i što se sve više udaljavamo jedni od drugih. Osjećam se nevidljivo, kao da me ne cijene. Imao sam želju pokazati im koliko je važno cijeniti one koji su s nama dok su živi", objasnio je David.

Snimka ovog događaja objavljena na TikToku ubrzo je postala viralna te je izazvala podijeljene reakcije.

"Tako tužno… Okrutno je namjerno povrijediti ljude koji ma je stalo do tebe", "Jadan čovjek. Nadam se da će njegova obitelj razumjeti njegove osjećaje i pokazati mu ljubav", "To mora da je najluđi osjećaj na svijetu kada vidiš osobu živu i zdravu, nakon što si bio uvjeren da je mrtva", neki su od komentara ispod objave na TikToku.

