Ako ste odrastali uz stara računala, nema šanse da ove igrice niste igrali

NEED FOR SPEED - Početak 2000-ih godina bio je pravo zlato za Need for Speed fanove, a prvi naslovi su nas potpuno uvukli u svijet ilegalnih utrka i napetih potjera. Kada spomenemo Need for Speed, odmah nam na pamet dolazi nekoliko ključnih stvari: brzina, automobili, utrke i naravno – policija koja vas lovi. Originalni Need for Speed iz 1994. godine već je tada ponudio osnovne elemente koji su nas naveli da želimo još. U igri ste mogli birati između različitih automobila i utrkivati se kroz razne izazove i staze, dok ste pokušavali pobjeći od policije koja je uporno jurila za vama.