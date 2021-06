Kada je u petak ujutro ronilački veteran, 56-godišnji Michael Packard po drugi puta zaronio na dah kod plaže Herring Cove u Novoj Škotskoj kako bi s pješčanog dna izronio jastoga, nije ni slutio što ga čeka i gdje će se uskoro naći. A našao se u utrobi grbavog kita. Prva pomisao bila mu je da ga je progutala velika bijela psina.

"Pomislio sam - to je to, umrijet ću", ispričao je kasnije za Cape Code Times.

'Počeo je mahati glavom i ubrzo sam bio vani'

U utrobi kita bio je otprilike minutu i za to vrijeme, kaže, jedino je razmišljao o svojoj obitelji, o dvojici sinova. No, u jednom trenutku je shvatio da ne osjeća zube životinje koja ga je progutala pa se počeo meškoljiti. Po mahanju kitove glave shvatio je da mu time izaziva neugodu. Četrdesetak sekundi kasnije, kit ga je doslovno ispljunuo natrag u more.

"Ugledao sam svjetlo. Kit je počeo mahati glavom i ubrzo sam bio vani", ispričao je kasnije ronilac.

Kit lovio ribu pa slučajno progutao ronioca

Njegov kolega koji se nalazio na brodu vidio je trenutak kada je kit izašao na površinu i izbacio ga iz sebe. Brže-bolje je izvukao Packarda iz mora i prebacio u bolnicu gdje je srećom utvrđeno da nije pretrpio veće ozljede osim oštećenja mekog tkiva na jednoj nozi.

Ronilac je imao veliku sreću jer je, po svemu sudeći, kit bio mlad i slučajno ga je progutao dok je lovio ribe. Jooke Robins iz Centra za obalne studije u Provincetownu u američkoj saveznoj državi Massachusetts kaže da kitovi inače nisu agresivni, pogotovo ne prema ljudima, ali da nikada nije čula za ovakav slučaj.