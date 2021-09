Muškarac iz Kalifornije na katoličkom groblju u Sacramentu pronašao je veliki pramen ljudske kose koji je virio iz 100 godina starog groba.

"Šetali smo grobljem i primijetio sam nešto odvratno. Ispod nadgrobnog spomenika virila je nečija kosa", opisao je u snimci na TikToku 37-godišnji Joel Morrison, piše IFL Science.

Kako je kosa 'provirila' ispod nadgrobne ploče?

Vratio se nekoliko dana kasnije i pramen je još uvijek bio tamo, samo ga je navodno netko samo gurnuo ispod nadgrobnog spomenika. Nakon ovog prolaska, odmah su počele kružiti teorije što je dovelo do toga da 'tijelo pokuša pobjeći iz groba'?

No, najvjerojatnije se nije radilo o tom nadnaravnom događaju, nego je kosa "izašla" iz groba vjerojatno kao posljedica poplave. Često se, kada padne kiša, kosti pokojnika "otkriju" u blatu. U ovom slučaju pretpostavlja se da je korijenje obližnjeg stabla oštetilo grob, što je dovelo do toga da kišnica dođe do tijela.

No, ono što bi mogao biti misterij je što se kosa nakon sto godina već trebala raspasti i nestati.