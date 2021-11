Facebook stranica Prometne zgode i nezgode često objavljuje smiješne, nezgodne, pa čak i opasne situacije u prometu. Tako je ondje osvanula i snimka vozača kamiona mješalice s pumpom, koji je zaboravio "pospremiti igračke".

Naime, vozač je krenuo, ali nije sklopio 10-metarsku pumpu za beton, čiji je gornji dio mlatio po ogradama, stablima, prometnim znakovima, rasvjetnim stupovima... Srećom, nije zakačio niti jednu kuću, a nekim slučajem nije bilo niti pješaka na ulici.

'Svaki idiot ima položeno za kamion'

Zato je bilo komentara i to nekoliko tisuća žestokih: "To vozaču treba oduzeti sve dokumente, ne samo vozačku....to je neka budala žestoka"; "Nije ovo mikser, ovo je kosilica. Vozi on, a meni se samo cifre okreću pred očima i zbrajam štetu..."; "Kakav moraš biti idiot da ne primijetiš da pumija nisi sklopio... To je to kada svaki idiot danas ima položeno za kamion. Frende ti nisi car... Ma ti si kralj nad kraljevima, jbt onaj ko ti dade vozačku..."; "Radim na pumiju i tom majstoru ne pomaže ni brodska sirena da on nije osjetio kran u zraku i te udarce i nagib pumija il je nadrogiran il mrtav pijan!"

Neki su ovu akcijsku scenu s pomahnitalom pumpom htjeli dodatno "začiniti": "Vrhunac bi bio da je opalio kakvu babu po glavi čisto da učini situaciju zanimljivijom". Neki su, pak, otkrili skriveni hobi vozača: "Ovaj se bavi uređenjem okoliša"; "Bar je odradio obrezivanje drveća."

Problematično i sviranje

No, mnogi nisu ostali dužni autorima videa, koji po njihovom mišljenju nisu dali vozaču pomahnitalog kamiona do znanja da nešto nije u redu. "A ovaj se ubio od sviranja...''; ''Mogla si otić u Tanzaniju pa svirat čoviku''; "Eto ga sad: kad ne svira 'trebao je svirati', a kad svira 'trebao je duže svirati'. Šta mu je trebao, svirati Užičko kolo?".

Ipak, ostavit ćemo čitateljima da sami procijene je li bilo dovoljno upozorenja nesvjesnom kamiondžiji.