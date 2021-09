Ne znamo vjerujete li u reinkarnaciju, je li vam takav koncept iole prihvatljiv, ali nije se jedanput dogodilo da je neko dijete zaprepastilo tvrdnjom kako se sjeća prošlog života.

Najpoznatiji takav medijski slučaj vežemo uz Jamesa Leiningera, koji je nedugo nakon drugog rođendana, i to uz stravične noćne more, počeo obitelji detaljno prepričavati kako je poginuo u Drugom svjetskom ratu kao pilot borbenog zrakoplova.

Nešto slično je nedavno doživjela i korisnica TikToka nadimka Anna Banana iz Teksasa, čiji je sin desetak minuta govorio o tome kako ga je, citiramo dijete, udario automobil prije nego što je ponovno postao beba.

Dio tog razgovora uspjela je snimiti, a na stručnjacima je da pokušaju otkriti što stoji iza neobične konverzacije.

Naravno da ne treba odmah juriti i svemu pridodavati neki paranormalni faktor, dijete je moglo samo nešto ružno sanjati, a možda je i u toj svojoj maštovitoj glavici tek preradilo neku priču koje je negdje čulo.

Ali da ima posve neočekivanih i vrlo čudnih situacija - ima, a jedan je u komentarima opisala i korisnica TikToka imena Stephanie.

"Meni je, pak, moj sin kazao da se sjeća kako me promatrao iz raja prije nego što je stigao na svijet. Dodao je tome kako su uz njega bili brat i sestra. To me zateklo jer sam imala dva pobačaja", otkrila je.