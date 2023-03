William Church, vozač kamiona koji je neku noć prolazio kroz Arizonu državnom cestom 87, proslijedio je medijima snimku koja bi mogla prikazivati, kako to vjeruje, pravog pravcatog duha.

Zatečeni muškarac je otprilike oko 2:30 iza ponoći prošao pored naizgled prozirne figure koja je stajala uz rub ceste, u trenucima dok drugih vozila nije bilo na vidiku, te kazao da mu je i snimka s kamere potvrdila da je prošao uz "maglovit obris nogu kroz koje su se mogle vidjeti linije autoceste".

Novinar portala Fox10Phoenix istaknuo je u članku da je na državnoj cesti 87 u prošlosti bilo pregršt prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama te tome dodao da je SR87 jedna od glavnih autocesta u toj saveznoj državi kojom se dolazi do planinskih zajednica.

Church se u tom trenutku nalazio na proputovanju između Phoenixa i Paysona, na dionici koja je navodno i drugima poznata po paranormalnim zbivanjima.

"Taj dio ceste koja prolazi sjeverno do Paysona i južno do Tucsona nevjerojatno je jeziv, posebice noću. Jedan od slučajeva na kojemu smo radili, a koji je dokumentiran u našoj knjizi, bio je s rute koja je išla južno do Tucsona.

Tamo nam je jedan od svjedoka ispričao da je svojedobno pokupio autostopera čije je ime odgovaralo nekome tko je nestao 70-ih godina", naveli su autori knjige The 918 Files koja inače bilježi neobične slučajeve iz Arizone.

"Vidio sam duha kako stoji pored malog odvodnog mosta. Istražio sam sve nesreće u tom području i doznao da je jedan muškarac poginuo u prometnoj nesreći samo dan ranije na tom mjestu.

Na fotografiji u novinama bio je prikazan u crvenoj košulji i u plavim trapericama, dakle odjenut identično kao i duh koji nam se ukazao", napisao je ispod videa jedan od korisnika YouTubea.

Churchova snimka izazvala je veliku pažnju i dva dana skupila 432 tisuće pregleda.