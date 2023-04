David Hanzel, 57-godišnjak iz Kalifornije koji se inače predstavlja kao čovjek koji može osjetiti, vidjeti i čuti duhove, podijelio je s javnosti što je ugledao na drugoj strani, što ga je dočekalo nako što je preminuo.

Hanzel je, prenosi tako britanski portal The Mirror, privremeno preselio u zagrobni život nakon što se zakomplicirala njegova situacija s infekcijom pluća, pa potpuno neočekivano završio u - "bircu"!

Doduše, nije to bila njegova omiljena lokalna pivnica, već nekakav jarko šareni lokal koji za života nikad nije posjetio.

Samozvani šaptač duhovima u bolnici je završio u rujnu 2015. godine: "Kad su me primili, morali su me odmah podvrgnuti operaciji. Infekcija mi je prekrila 70 posto pluća i zadesila me sepsa", kazao je i nastavio:

"Na samrtnoj postelji sam se našao u dobi od 50 godina, puls mi se se u biti "izravnao s nulom" te sam zatim pao u dvomjesečnu komu. Nisam ni znao da sam mrtav", rekao je taj muškarac i opisao daljnja iskustva.

"Samo se sjećam da sam zatvorio oči jer sam bio jako bolestan. A kada ih ponovo otvorio, našao sam se na noćnom nebu. Bilo je to najljepše, baršunasto, svilenkasto noćno nebo. Bez oblaka. Bez zvijezda. Bez ičega. Nije mu bilo početka ni kraja".

"A zatim su se iznenada u mom društvu zatekla dva entiteta. Jedan mi je prišao s lijeve, a drugi s desne strane. I osjećao sam se potpuno ugodno uz njih, imao sam dojam kao da sam ih od ranije poznavao".

"Pokazali su mi to zlatno-bijelo svjetlo, bilo je tako lijepo i svi su anđeli ulazili u njega", rekao je u nastavku i naglasio da ga nisu dočekala famozna biserna vrata već prekrasan bar.

"Kakva god bila tvoja uvjerenja, ovo ćeš prvo vidjeti kada umreš", navodno su mu tada rekli njegovi zagrobni vodiči.

Ipak, u lokalu mu nisu poslužili alkohol, nije dočekao pivo, viski ili makar gin tonic, ali je zato svejedno nakon posjete mogao bez napora istovremeno lebdjeti i hodati.

"Kada bih zakoračio, imao sam osjećaj kao da mi stopalo ne dotiče dno. Kao da nije bilo gravitacije", opisao je taj osjećaj Hanzel.

Nakon što se dva mjeseca kasnije probudio iz kome, doživio je prosvjetljenje.

"Vratio sam se s potpunim oprostom svima koji su mi ikad učinili nešto loše. Mislim da doslovno treba umrijeti kako bi se razumjele sve te stvari, spoznalo sve o religij", dovršio je svoju neobičnu priču.