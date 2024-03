Gemma Lonsdale, 40-godišnja Britanka koja tvrdi da je razvila vidovnjačke sposobnosti nakon što je 2018. godine oboljela od raka dojke, ispričala je da je uspjela uspostaviti komunikaciju s princezom Dianom, pokojnom princezom od Walesa.

Navodno joj je Diana poslala signale koji su ukazali na to da bi moglo doći do skandala, odnosno do abdikacije kralja Charlesa, njezina nekadašnjeg supruga.

"Povezala sam se s Dianom u vezi sa situacijom vezanom uz Kate (oboljela je od karcinoma). Želi zaštititi svoju djecu, ali također i nju, princeza od Walesa te Williamovu suprugu. Nastavila je pričati o Charlesu, mahati prema njemu prstom, pa pokazala kako skida krunu u smislu kao da abdicira.

Nije mi dala specifične informacije o tome što će se dogoditi, ali definitivno će doći do skandala", prepričala je Lonsdale, čije riječi prenosi tabloid Mirror.

Lonsdale je o sebi kazala da je doživjela je duhovno buđenje nakon što joj je rečeno da ima rak dojke. Pojasnila je da je tada počela sebi postavljati dublja životna pitanja i zauzvrat počela dobivati "znakove iz svemira" vezane uz to što će se događati u budućnosti.

Tada je počela koristiti i tarot karte te počela se povezivati s "duhovnim glasovima".

U međuvremenu je uspjela pobijediti rak te sada koristi svoju navodne vidovnjačke sposobnosti kako bi pomagala ljudima. Naplaćuje 165 funti (193 eura) po satu za Zoom sesiju.

Što se kralja Charlesa tiče, zanimljivo je istaknuti da su mu nesretnu budućnost prorekla i dva Nostradamusa.

Onaj pravi, rođen u Francuskoj 1503., navodno mu je najavio turbulentnu budućnost. U Proročanstvima je naveo da će "Kralj" biti protjeran silom i da će ga zamijeniti onaj koji neće nositi oznaku kralja.

Istina, u tim spisima Nostradamus nije spomenuo konkretnoga kralja, ali su pojedini zaključili da bi se moglo raditi o trenutnome vođi britanske monarhije.

Da bi Charles mogao abdicirati, nedavno je najavio i mistik Athos Salome, muškarac kojeg zovu "Živući Nostradamus". Govoreći za Daily Star uoči kraljeve krunidbe, Athos je upozorio da bi kralj Charles trebao voditi dodatnu brigu o svom zdravlju.

"Problemi bi se mogli pojaviti u njegovom mokraćnom i spolnom sustavu, anusu, prostati i genitalijama", javio je Salome.

Nedugo potom Charles je doista otišao na operaciju zbog povećane prostate pri čemu mu je dijagnosticiran karcinom.