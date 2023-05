Ahsan Ismail, 37-godišnji taksist iz Malezije, prepričao je sablasno iskustvo koje ga je navodno zadesilo neku noć, a mišljenja je imao prigodu u svom vozilu ugostiti pravog pravcatog duha!

Ismail je ustvrdio da je nedavno prihvatio vožnju oko ponoći nedaleko od jednog kružnoga toka u Kuchingu, gdje je pokupio ženu odjevenu u crno koja je od njega zatražila da je u taj kasni sat ostavi na muslimanskom groblju Pending.

"U jednom trenutku me tihim glasom zamolila da se spustim prozor blizu njezinog sjedala, ali to je bilo to. Potom više nismo komunicirali, a tijekom vožnje sam mogao osjetiti snažan miris njezina parfema", izjavio je taj otac troje djece, koji je svoju jezivu priču ponovio i ispred novinara portala Harian Metro.

"Kada smo stigli do tog groblja udaljenog oko jedanaest kilometara, obavijestio sam je da je vožnja dovršena. Budući da nije odgovarala, pomislio sam da je zaspala te se okrenuo prema stražnjem sjedalu.

Međutim, tada sam doživio potpuni šok, nje više nije bilo! Ugledao sam tek nekoliko izuzetno starih novčanica i kovanica", rekao je.

Ismail je fotografirao mjesto rastanka s misterioznom ženom, pa odmah nazvao prijatelja kako bih mu prepričao iskustvo. Kući se vratio negdje oko 1 ujutro, a njegova je priča u međuvremenu doprla i do drugih svjetskih medija.

Pa kada smo već na temi taksista i duhova, vrijedi spomenuti da su pokojnike proteklih godina ponajviše spominjali japanski vozači.

Naime, neposredno nakon što je Japan 2011. godine pogodio razoran potres u Sendaiju, koji je odnio više od deset tisuća života, brojni tamošnji taksisti su počeli prijavljivati da im se prikazuju preminule osobe.

Naveliko se o tome pisalo i u svjetskim medijima, temom se tada pozabavio i USA Today, a krenula je od studentice sociologije Yuke Kudo, koja je 2016. išla od taksista do taksista i raspitivala se jesu li nakon tragedije doživjeli bilo što neobično.

Samo u njezinu radu najmanje sedam vozača se prisjetilo iskustava s putnicima koji su se navodno na ovaj svijet vratili iz zagrobnog.