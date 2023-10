Otac Predrag Popović, svećenik Srpske pravoslavne crkve koji je rođen 23. prosinca 1983. godine u Slavonskom Brodu, te koji služi u Crkvi sv. apostola Vartolomeja i Varnave, upozorio je na društvenim mrežama ljude na koji način nikad ne smiju početi razmišljati jer tako u njih, mišljenja je, ulaze demoni.

Popović je video nazvao "Zamka nečastivog", pa ispred više od 75 tisuća pratitelja kazao.

"Nije tebi potreban nitko. Samo ti i On. I čovjek se upeca. Samo ja i Bog. Ja i Bog. I to je to. Meni ne treba nitko. Vrag time udara na suštinu spasenja čovjeka. Time ga odvaja, a ovaj i dalje ima dojam da je božji i da služi Bogu. Poslije toga je vrlo lako", rekao je u uvodu i nastavio:

"Kada čovjek izađe iz zajednice, kada čovjek izađe iz obitelji, vrlo lako je njime manipulirati. Demoni to rade! Prva stvar koju demon radi kada uđe u čovjeka jest to da ga odvaja od obitelji. Pravi ga lijenim, umornim, nesposobnim - premda ovaj to nije - te ga odvaja od obitelji.

Uči ga da voli samoću. I čovjek voli biti sam, voli biti u svojim mislima", upozorio je.

