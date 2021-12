Korisnica društvene mreže Reddit napisala je u srijedu posve neobičnu priču, pa uz nju priložila i fotografiju kako bi ostali mogli vidjeti što se zbiva. A već drugi put u tri mjeseca dogodilo joj se da joj stižu poruke pokojnog sina, dečka stradalog u prometnoj nesreći.

"Dakle, moj sin Michael preminuo je u kolovozu. Njegov najbolji prijatelj bio je u mojoj kući prije nekoliko tjedana, a ja sam mu tom prigodom ispričala koliko silno želim pronaći dobar Michaelov potpis kako bi od njega napravila tetovažu.

Već sljedećeg jutra ova poruka iskočila je na zaslonu upravljačke ploče mog automobila (poruka kaže: potpisano, op.a.)

Njegov telefon je isključen, a ja sam ga nazvala samo da se uvjerim kako se više ne koristi, kako sada ne pripada nekom drugom. I nije ovo put da se takvo što dogodilo. Nedavno samo mu bojila sobu. Tada mi je, pak, stigla poruka sadržaja "moja soba".

Ne tvrdim da je to što se zbiva paranormalno, ali pomozite da shvatim, ne znam kako bih to protumačila", napisala je ta korisnica.

Očekivano, nitko nije znao što joj pametno reći, mogućnosti je ovdje puno, ali većina joj je poručila da u svemu tome pronađe utjehu i da, ako tako želi, sve protumači kao komunikaciju sa svojim sinom "s druge strane".

"Gospođo, on kao da vas je pokušao nasmijati. Ovo meni zvuči kao da se našalio s vama. Vi ste spomenuli kako tražite njegov potpis, a on vam je upravo to u jednoj riječi i poslao", napisao joj je jedan korisnik Reddita.

Inače, kako bi dokazala da je priča istinita, dotična žena je u prepisci priložila i link na jedan američki portal na kojemu je izašla vijest o pogibiji njezina sina.

Pogledajte u nastavku i vijest objavljenu u jednom od tamošnjih dnevnika, kao i fotografiju zaslona nadzorne ploče.