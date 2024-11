Pariz možda je grad ljubavi, ali krije i mračne tajne: Ispod njega leži carstvo smrti!

Pariz, grad svjetlosti i romantike, krije mračnu tajnu ispod svojih živopisnih ulica. Duboko ispod površine, u labirintu podzemnih tunela, leže katakombe Pariza - jedno od najneobičnijih i najjezivijih mjesta na svijetu.

Ovaj fascinantni podzemni grad mrtvih privlači stotine tisuća posjetitelja godišnje nudeći jedinstveno i pomalo uznemirujuće iskustvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povijest katakombi

Katakombe Pariza nastale su kao rješenje za dva problema s kojima se grad suočavao u 18. stoljeću. Prvi je bio prenapučenost gradskih groblja, posebno groblja Les Innocents, koje je nakon stoljeća korištenja postalo ozbiljna prijetnja javnom zdravlju.

Drugi problem bio je urušavanje napuštenih kamenoloma ispod grada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odluka o premještanju kostiju iz gradskih groblja u napuštene kamenolome donesena je 1785. godine. Proces premještanja započeo je 1786. godine i trajao je gotovo 12 godina. Tijekom tog razdoblja, kosti više od šest milijuna Parižana premještene su u ove podzemne hodnike.

Danas su katakombe Pariza jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija grada. Posjetitelji mogu istražiti oko 1,5 kilometara tunela i hodnika ispunjenih kostima i lubanjama.

Uređenje katakombi

Isprva su kosti bile samo nabacane u tunelima, međutim početkom 19. stoljeća Louis-Étienne Héricart de Thury, tadašnji inspektor kamenoloma, odlučio je preurediti katakombe. Pod njegovim vodstvom kosti su pažljivo složene i organizirane te danas stvaraju impresivne zidove od lubanja i dugih kostiju.

Héricart de Thury je također dodao ukrasne elemente poput natpisa i skulptura, pretvarajući katakombe u svojevrsni podzemni muzej. Najpoznatiji natpis na ulazu u kosturnicu glasi: "Arrête! C'est ici l'empire de la Mort" ("Stani! Ovo je carstvo Smrti").

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Legende i mitovi

Kao i svako mjesto s tako dugom i mračnom poviješću, i pariške katakombe su izvor brojnih legendi i mitova.

Jedna od najpoznatijih priča govori o kameri pronađenoj u katakombama 1990-ih godina. Snimka navodno prikazuje čovjeka kako luta tunelima i postaje sve više dezorijentiran i uplašen. Prije nego što kamera pada na tlo, snimka se prekida.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Druga popularna legenda tvrdi da se u ponoć u katakombama mogu čuti glasovi koji pokušavaju namamiti posjetitelje dublje u labirint tunela.

Mnogi vjeruju da katakombe nastanjuju duhovi. Najpoznatiji je duh Philiberta Aspairta, vratara bolnice Val-de-Grâce, koji se izgubio u katakombama 1793. godine.

Njegovo tijelo pronađeno je 11 godina kasnije, a danas je pokopan na mjestu gdje je umro. Legenda kaže da njegov duh i dalje luta katakombama svake godine 3. studenog.

Godine 2004., policija je otkrila tajno skrovište duboko u katakombama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pronađen je kompleks prostorija koje su uključivale bar, dnevni boravak, radionicu i čak kino dvoranu s 20 sjedala uklesanih u kamen. Nekoliko dana kasnije, kada se policija vratila s pojačanjem, sve je navodno nestalo! Ostala je tek zagonetna poruka: "Ne tražite".

Znanstvena istraživanja

Katakombe nisu samo turističko odredište, već i važno mjesto za znanstvena istraživanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brojni znanstvenici, uključujući antropologe, geologe i povjesničare, proučavaju katakombe kako bi saznali više o povijesti Pariza i njegovih stanovnika.

Očuvanje i restauracija

Očuvanje katakombi predstavlja značajan izazov. Visoka vlažnost i velike količine posjetitelja predstavljaju stalnu prijetnju integritetu kostiju i strukture tunela. Kontinuirani napori se ulažu u očuvanje i restauraciju ovog jedinstvenog lokaliteta.

Katakombe u popularnoj kulturi

Pariške katakombe inspirirale su brojne knjige, filmove i video igre. Jedan od najpoznatijih filmova inspiriranih katakombama je "As Above, So Below" iz 2014. godine, koji je ujedno i prvi film kojem je francuska vlada dopustila snimanje u stvarnim katakombama.

Posjet katakombama je jedinstveno iskustvo, ali nije za svakoga. Tuneli su uski i mračni, a temperatura je konstantno oko 14°C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posjetitelji s klaustrofobijom ili srčanim problemima trebali bi dobro razmisliti prije posjeta.