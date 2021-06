Abbie Bela nedavno je otkrila da ju iz njezina stana u Canary Wharfu u Londonu otela skupina izvanzemaljaca. No dok bi se neko drugi prestravio, glumica kaže da se do ušiju zaljubila u jednog od svojih otmičara.

Razočarana u Zemljane

"Dosta mi je muškaraca sa Zemlje. Na internetu sam se našalila kako želim da me otme vanzemaljac“, prisjeća se glumica, prenosi Daily Star.

"Tada sam počela svaku noć sanjati bijelu svjetlost. Jedne noći, glas iz mog sna rekao je: 'Čekaj me na uobičajenom mjestu'. Sljedeće večeri sjela sam pored otvorenog prozora. Dok sam tonula u san, vani se pojavio leteći tanjur. Zelena zraka svjetla prenijela me do NLO-a."

Opisujući svoju otmicu, Abbie je tvrdila da je bilo pet vanzemaljaca koji su bili 'vrlo visoki i vitki'.

'Rekli su mi da moram sama pristati'

Dodala je da se istog trenutka povezala s jednim od njih.

"Bio je jedan koji se povezao sa mnom. I ja sam se osjećala isto. Rekao je da moram pristati da idem s njima, ali nisam htjela u slučaju da me zauvijek odvedu."

Ipak, njena ljubav nije bila dugog vijeka. Abbie se sigurno vratila u svoj stan u Londonu nakon samo 20 minuta.

Sad ga čeka da se njen dragi vrati, a ima i spremnu torbu za taj izlet.

'To je kontroverzno, ali ja ću to normalizirati'

"Nadam se da ćeš se vratiti. Voljna sam posjetiti galaksiju Andromeda.", poručuje glumica.

Svjesna je da ne odobravaju svi njenu vezu. "To je kontroverzno za ljude koji nisu razmišljali o međuplanetarnim spojevima. Spremna sam to pokušati - bit ću jedna od prvih koji će to normalizirati.", kaže glumica.

Ohrabruje sve one koji razmišljaju o vezama s alienima, navodeći tri razloga zašto je mali zeleni pravi partner. „Ima vlastiti auto, voli putovi i sklon je avanturama“, ističe.