Kupila je lutku na eBayu i od tada joj život postao horor: 'Priča s mojim trogodišnjim sinom'

Lutka Annabelle već godinama ledi krv u žilama ljubiteljima horora diljem svijeta zbog svoje ukletosti i zastrašujućih paranormalnih pojava koje ju prate. No, čini se da nije jedina koja izaziva jezu.

Naime, Britanka Candice Collins (42) iz Cornwalla tvrdi da u svom domu ima lutku, nazvanu Norman, jednako strašnu kao Annabelle. Godine 2023. kupila ju je na eBayu od Christiana Hawkswortha, koji ju je pronašao na sajmu antikviteta i platio tek 3,45 eura.

Od trenutka kada je ta sablasna lutka stigla u njezin dom, Candice i njezina obitelj navodno proživljavaju niz neobjašnjivih i uznemirujućih događaja, a ono što najviše plaši ovu majku troje djece jest činjenica da lutka, kako tvrdi, razgovara s njezinim trogodišnjim sinom.

Prijašnji vlasnik doživio niz nesreća

Christian je 2023. godine odlučio prodati lutku nakon niza nevjerojatnih nesreća koje su, prema njegovim riječima, počele čim ju je unio u svoj dom.

U samo nekoliko mjeseci doživio je puknuće slijepog crijeva, bio je upucan, otkazale su mu kočnice na automobilu, a uz sve to došlo je i do znatnog smanjenja njegove plaće.

Nakon tih neobjašnjivih događaja, zaključio je da mu lutka donosi nesreću i odlučio ju je se riješiti. Ipak, unatoč svim tim upozorenjima i jezivim pričama koje su pratile lutku, Candice Collins, majka troje djece i strastvena istraživačica paranormalnog, nije odoljela znatiželji. Vidjela je lutku na eBayu i odlučila ju je kupiti za oko 230 eura.

Bolesti i nevolje

Candice je strastvena kolekcionarka ukletih lutaka i predmeta za koje vjeruje da su opsjednuti, a njezin san je jednog dana otvoriti vlastiti muzej posvećen paranormalnim pojavama. Svaki predmet u njezinoj zbirci, kaže, ima svoju priču, no nijedan nije ostavio toliko traga kao plavokosa lutka Norman.

Otkako je Norman stigla u njezin dom, Candice tvrdi da se njezin život potpuno promijenio. Od prvog dana osjećala je nemir, a s vremenom su se počele događati čudne i zastrašujuće stvari koje su, kako kaže, obitelji donijele "puno boli i nesreće”.

"Čim sam otvorila kutiju, prostorija se smrzla, a u zraku se osjetila teška depresija. Znala sam da je nešto vezano uz tu lutku. Radila sam s Normanom nekoliko puta, ali svaki put me preplavi isti osjećaj. Kao da me ispuni jeza do kostiju. Od početka mi nije djelovalo ispravno držati ga u kući, pa sam ga zatvorila u staklenu vitrinu s blagoslovljenom vodom", ispričala je Collins za What’s The Jam.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Kupaju ih, slave rođendane, vode u bolnicu i simuliraju porode: Ništa tu ne bi bilo čudne da nisu - lutke

Danas Norman stoji u maloj kućici u vrtu, kako bi bio što dalje od obitelji, no Candice tvrdi da to nije spriječilo njezin utjecaj.

"Moje zdravstveno stanje nije bilo savršeno, ali bilo je pod kontrolom. Od kad je Norman tu, sve je gore. Imam artritis, česte glavobolje i modrice koje se pojavljuju bez razloga. Na leđima imam ogrebotinu koja izgleda kao tragovi kandži. Moj partner Nick treba operaciju kuka jer mu se stanje pogoršalo. Čini se kao beskrajna nesreća. Ne znam je li to zbog ove demonske lutke", dodala je.

Razgovara s njezinim sinom

Candice vjeruje da je čak snimila zvukove lutkinog smijeha i razgovore s njezinim trogodišnjim sinom.

"Noću čujem kako moj sin razgovara s nekim. Zatim se počne smijati, što je jako čudno. Imam i noćne more - sanjam da se utapam ili da me napada neko nevidljivo biće. Jednom sam osjetila kao da mi netko grize ruku dok spavam. Čula sam zvukove iz kupaonice i zlokoban glas koji me zvao po imenu. Sve je bilo toliko stvarno", prestrašeno je otkrila ova majka.

Odrasla je s paranormalnim

Candice je odrasla u kući za koju vjeruje da je bila ukleta, pa se odmalena zanimala za nadnaravno. Vlasnica je desetaka predmeta za koje tvrdi da su opsjednuti, a vodi i grupu za istraživanje paranormalnog pod nazivom Cornish Ghost Whispers.

"Odrasla sam u ukletoj kući i duhove viđam cijeli život. Vidjela sam djecu kako trče hodnicima, staricu kako prolazi kraj prozora iako nikoga nije bilo vani. Crne sjene, šapti, pomicanje predmeta i svjetla koja se sama pale i gase - to je bio moj svakodnevni život“, prisjetila se.

Govoreći o Normanu, kaže: "Podsjeća me na lutku iz filmova o Chuckyju. Kao da želi nauditi svakome tko mu stane na put. Najopasniji je u blizini djece - kao da ih želi samo za sebe. Nikad ga ne bih ostavila blizu djeteta, mislim da pokušava manipulirati njima. Šapuće riječi koje mogu donijeti zlo, pa čak i smrt. Iskreno vjerujem da je to najopsjednutija lutka u Ujedinjenom Kraljevstvu - možda i na svijetu. Ako može izazvati toliku bol i nesreću, tko zna dokle može ići?"

Kako se štiti od tog zla?

Ispričala je i kako se pokušava zaštititi od zla za koje vjeruje da dolazi iz te lutke.

"Radim sve da zaštitim obitelj - koristim kadulju, kristale, svetu vodu, sve što mogu. Želim dokazati da život nakon smrti postoji i da nisu svi predmeti zli, neki jednostavno trebaju pomoć. No moram biti na oprezu, jer nikad ne znam što bi se moglo dogoditi sljedeće", zaključila je.