Nadrealna priča stiže nam iz meksičkog grada Saltilla. Naime, u noći s petka na subotu, negdje oko 3.30 iza ponoći, policija je dobila dojavu kako je neka žena upala u šest metara dubok drenažni bunar.

Na mjesto nesreće odmah je dojurila policija, pripadnice takozvane "Ljubičaste skupine", koje su ustvrdile da su jasno i glasno čule od te žene da se zove Juanita.

Policajke su trenutačno nazvale kolege iz vatrogasne službe, međutim kada su se momci spustili na dno, tamo naprosto nije bilo nikoga.

S kime su to onda policajke razgovarale, čiji su to glas čule, u ovom trenutku je misterij, no da je iz drenažnog bunara dozivala upomoć žena koja se predstavljala kao Juanita, potvrdio je i muškarac koji je nazvao policiju i priznao da je tu noć konzumirao sve i svašta.

Ali ako je već on bio pod utjecajem alkohola i/li opijata, policajke zasigurno nisu, a medijima su kazale i to da su ženu mogle čuti, ali i ne i vidjeti.

Portal Zocalo je u članku napomenuo da su policajci i vatrogasci pretražili i sve ostale obližnje odvodne bunare, ali da svejedno nisu pronašli osobu čiji je glas dopirao do njih u mrkloj noći.

