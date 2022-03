Pse ćete vrlo često zateći da zure u neku točku i bjesomučno laju. Zna ih zaokupiti nešto u zidovima, nešto nevidljivo ljudskom oku, pa ako ste se ikad pitali što ih u tim trenucima spopada, trebate li se zabrinuti, takve prilike imaju logično objašnjenje.

Budući da imaju daleko bolji vid i njuh u odnosu na čovjeka, vjerojatno u tim trenucima primjećuju prisustvo neke druge životinje oko njih, možda glodavca u zidovima ili nešto tome već slično.

Nije baš ni duh sve nevidljivo što uznemirava pse, ali sljedeći video zato nema puno boljih objašnjenja.

Objavila ga je tijekom vikenda korisnica Reddita, kojoj niti danas nije jasno što joj je odgurnulo njezina Tuckera tijekom igre, i to otprilike dva metra ispred njezinih očiju.

"Prilično lud prizor. Da budem iskrena, čak nisam ni primijetila što se točno dogodilo sve dok nisam pogledala video. Iselili smo se iz te kuće prije nekoliko godina, ali tamo je nešto definitivno živjelo uz nas.

Vjerujem da je to bila žena otprilike iste visine kao ja, odnosno moja kći. Naime, jedne noći sjedila sam u dnevnoj sobi i čitala na iPadu. Krajičkom oka sam primijetila da netko izlazi iz kupaonice. Pomislila sam da je to kći i otišla je provjeriti jer se to odvilo oko tri sata iza ponoći.

Međutim, ona je potpuno mirno spavala u svom krevetu u potkrovlju. Što da vam kažem? Izbezumila sam se. A bilo je toga još...

Sljedeće večeri nalazila sam se u kuhinji, razgovarala na telefon i prala suđe nakon večere. Moj suprug nalazio se u spavaćoj sobi i brbljao s kćerima.

Nedugo potom ušao je u kuhinju potpuno blijed, bez imalo boje u licu. Prišao mi je i kazao: Ne znam što bih u ovom trenutku mislio. Prolazio sam pored naše spavaće sobe i pomislio kako si ti ta koja stoji uz naš krevet. Istovremeno sam te mogao čuti kako se smiješ na telefonu na drugome mjestu u kući", napisala je ta korisnica Reddita i dodala da je obitelj nedugo nakon toga odselila.

Što se tiče same snimke, mnoge je silno zaintrigirala, a jedan korisnik odlično je sve opisao:

"Ovo je vrlo dojmljiva snimka. Prije svega, pas je očito zatečen naglim guranjem. Također, reagirao je lajanjem oko mjesta na kojem je sila nastala.

Ono što je još zanimljivije, da bi došlo do tako glatkog klizanja preko tepiha potrebna je značajna sila i pravi kut kako bi se prevladao visoki koeficijent trenja. Pas cijelo vrijeme miruje, a sila je odnekud morala doći", zapazio je.

