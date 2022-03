Michel de Nostre-dame francuski je liječnik i astrolog koji je ipak ostao najviše upamćen po svojim proročanstvima koje je objavio 1555. godine u 353 katrene.

Nostradamus je pisao u relativno zagonetnom stilu kako bi zavarao sve one koje bi ga željeli proglasiti vješcem i smatra se kako je on predvidio čitav niz događaja, poput smrti francuskog kralja Henryja II. pa sve do 9/11. U njegova se proročanstva ubrajaju i uspon Hitlera te Napoleona, ali i mnogi ratovi, prirodne katastrofe i računalni virusi.

Dok jedni tvrde kako su njegova proročanstva dvosmislena i podložna tumačenjima kako kome odgovara, njegovi pobornici su uvjereni kako je Nostradamus imao uvid u drevne vještine, te jasno predvidio buduće događaje.

Sukob koji će zapaliti svijet

Prema tumačenju njegovih proročanstava, sugerirao je da bi ove godine mogao izbiti sukog koji će dovesti do Trećeg svjetskog rata. Nostradamus je napisao: "Sedam mjeseci Velikog rata, ljudi mrtvi od zla. Rouen, Evreux neće pasti kralju."

Mnogi njegovi poklonici vjeruju da bi se to moglo odnositi na globalni sukob nakon invazije Vladimira Putina na Ukrajinu 24. veljače.

Ali navođenje francuskog gradu Rouena, neke navodi na dva potpuno različita zaključka. Dok jedni smatraju kako je to jasan znak da nije daleki rat u Ukrajini taj koji će izazvati Treći svjetski rat, drugima je pak jasan znak da će se taj sukob sukob proširiti, jer čemu inače isticati da će jedan grad u Francuskoj biti zaobiđen.

Također je pisao o "Nebeskoj vatri na kraljevskom zdanju" - a mnogi tumače da bi se to moglo odnositi na "kraj vremena" ili početak novog svjetskog poretka.

Za ovu godinu, navodno je predvidio rat u Europi – unatoč tome što se, prema tumačenjima, izravno odnosio na francuski glavni grad Pariz.

Odjeljak koji se odnosi na ovo glasio je: “Svugdje oko velikog grada / Bit će vojnici smješteni po poljima i gradovima.”