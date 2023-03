Nakon što je u siječnju Gerald Johnson, svećenik iz Michigana, pokušao uvjeriti svoje pratitelje da je tijekom osobnog boravka u paklu čuo demone kako muče nesretnike tako što im izvode pjesmu "Umbrella" od Rihanne, eto sada nas je jedan njegov kolega obavijestio da jako vole i Shakirine hitove.

Naime, kolumbijski pastor Juan Gabriel Peña objavio je snimku neke djevojke kako pjeva stihove "Tsamina mina, eh, eh, Waka waka, eh, eh, Tsamina mina zangalewa, This time for Africa" tijekom obreda istjerivanja navodnog demona, pa pošteno nasmijao sve one kojima je odavno jasno da tipovi poput njega obožavaju izvoditi opskurne predstave u namjeri da dojme svoje "stado".

"Ovo je vrlo impresivan slučaj, želim da obratite pozornost i to poslušate. Možda će to mnogi doživjeti kao sprdnju, reći da je nešto lažno, ali ti ljudi ignoriraju spletke vraga. Želim da vidite što se događa kada se umjetnik idolizira ”, prokomentirao je zapis Juan Gabriel Peña, tip kojeg na TikToku prati preko 700 tisuća ljudi.

Iz snimke nije jasno je li on bio tak koji je predvodio "egzorcizam" ili je samo komentirao nešto što je ugledao na internetu, ali je u svakom slučaju i njegov profil prepun opskurnih snimaka na kojima ga je moguće vidjeti kako maše, galami u mikrofon i tako tobože tjera nečastive.