Zasigurno ste primijetili da se u posljednje vrijeme intenziviralo spominjanje izvanzemaljaca i međudimenzionalnih bića u medijima, da se o tim temama počelo vrlo ozbiljno razgovarati čak i ispred američkog Kongresa, a ako ste se kojim slučajem zapitali zašto je tome tako, navodno za to postoji jako dobar razlog.

Naime, ako je do mišljenja bivšeg agenta CIA-e Johna Ramireza, sve se to čini s ciljem da se čovječanstvo pripremi za konačno priznanje, za dan kada će svjetske vlade priznati da znaju za postojanje izvanzemaljaca.

A, kako je nedavno kazao tijekom jednog podcasta, i do toga će ubrzo doći, pa spomenuo 2027. kao godinu kada će to postati udarna vijest u informativnim programima od Afganistana do Zimbabvea.

“Mi upravo pripremamo građane SAD-a, a time i svu ostalu svjetsku populaciju, na tu stvarnost. Jer ako se izvanzemaljci pojave, a mi se nastavimo ponašati kao što smo se ponašali prethodnih desetljeća (misli na skrivanje informacija od javnosti, op.a.), doći će do masovne panike”, rekao je Ramirez i nastavio:

"Mislim da se unutar američke vlade pročulo kako će se izvanzemaljci pojaviti 2027. i da je bolje da na to budemo spremni. Rekao bih da su političari postali svjesni da se nešto događa i da nam je preostalo samo još nekoliko godina da pripremimo građane", dodao je Ramirez.

Ramireza, naglasimo, inače predstavljaju kao čovjeka koji je služio od 1984. do 2009. u Upravi za znanost i tehnologiju CIA-e, a u prošlosti se već isticao s kontroverznim izjavama.

Tako je svojedobno kazao da se potukao s jednim reptilom i jutro dočekao izgreban, ali i tome dodao da su pripadnici te rase zapravo pomagali ljudima da evoluiraju i, slikovito rečeno, izađu iz pećina.

Ako vam eventualno nije jasno na kakvog je reptila pritom mislio, ponovimo da pojedini teoretičari zavjera vjeruju kako postoji rasa humanoidnih gmazova koji vode glavnu riječ na Zemlji (u žargonu ih se često naziva ljudima-gušterima, op.a.).