Da, Američka mornarica posjeduje još do sada u javnosti neviđenih snimaka neidentificiranih letećih objekata (NLO-a), odnosno neidentificiranih zračnih fenomena (UAP), kako ih radije naziva Ministarstvo obrane, ali ih neće javno objaviti jer bi to naštetilo nacionalnoj sigurnosti, odgovorio je glasnogovornik mornarice na upit stranice za transparentnost naziva The Black Vault .

Priznanje je uslijedilo kao odgovor na zahtjev podnesen na temelju Zakona o slobodi informacija upućenog u travnju 2020. godine, samo dan nakon što je ista ta američka ratna mornarica deklasificirala tri zapisa koje su snimili piloti, a na kojima su prikazane visokotehnološke letjelice koje se kreću na naizgled nemoguće načine, prenijela je stranica The Black Vault.

Black Vault u međuvremenu je na odluku uputio žalbu, ponovno zatražio puštanje svih dokaza u javnost, a informacija je odjeknula među krugovima itekako zainteresiranim za rasvjetljavanje svih ufoloških fenomena.

Time više jer je ovoga puta, kako navodi The Black Vault, precizno navedeno da se strahuje za nacionalnu sigurnost.