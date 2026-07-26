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[KVIZ] Samo pravi fanovi mogu imati sve točne odgovore na pitanjima o Micku Jaggeru

[KVIZ] Samo pravi fanovi mogu imati sve točne odgovore na pitanjima o Micku Jaggeru
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Foto: Profimedia

Osim pjevanja, poznat je i po sviranju jednog instrumenta koji je ključan za blues zvuk ranih Stonesa. O kojem je instrumentu riječ?

26.7.2026.
8:27
Webcafe.hr
Profimedia
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Malo je umjetnika koji su na svjetskoj sceni ostavili tako dubok i neizbrisiv trag kao Mick Jagger. Od sirovog blues rocka do stadionskih himni, priča o Jaggeru je priča o karizmatičnom frontmenu, tekstopiscu, glumcu i jedinstvenoj rock legendi. Njegovo poznavanje pozornice, provokativnih stihova i nevjerojatnih priča iza bezvremenskih pjesama postalo je stvar opće kulture. No, koliko dobro zaista poznajete umjetnika koji je definirao pojam rock zvijezde?

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