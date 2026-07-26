[KVIZ] Samo pravi fanovi mogu imati sve točne odgovore na pitanjima o Micku Jaggeru

Malo je umjetnika koji su na svjetskoj sceni ostavili tako dubok i neizbrisiv trag kao Mick Jagger. Od sirovog blues rocka do stadionskih himni, priča o Jaggeru je priča o karizmatičnom frontmenu, tekstopiscu, glumcu i jedinstvenoj rock legendi. Njegovo poznavanje pozornice, provokativnih stihova i nevjerojatnih priča iza bezvremenskih pjesama postalo je stvar opće kulture. No, koliko dobro zaista poznajete umjetnika koji je definirao pojam rock zvijezde?