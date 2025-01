[KVIZ] Koliko znate o rivalstvu Hrvatske i Francuske? Pokažite da ste rukometni znalaci

Kraljevi drame opet su pokazali da ih ne treba otpisati do zadnje sekunde. Hrvatski rukometaši u trileru su slavili protiv Mađarske čime su osigurali polufinale Svjetskog prvenstva gdje ih čekaju stari znanci - Francuzi.

U prepunoj Areni Zagreb ljubitelje rukometa u četvrtak čeka još jedan rukometni El Clasico. Treneri i igrači se mijenjaju, legende odlaze, ali rivalstvo dviju reprezentacija traje desetljećima.

Francuzi su nas do sada nebrojeno puta znali dovesti do suza ili do nebeskih visina, ali svaki bi okršaj na terenu ponudio pravu poslasticu obožavateljima ovoga sporta. Ne sumnjamo da će tako biti u četvrtak, kada će našim rukometašima dodatan vjetar u leđa davati paklena atmosfera u zagrebačkoj Areni.

Uoči susreta koji će odlučiti tko odlazi u borbu za zlato i svjetski tron, riješite kviz i provjerite koliko znate o povijesti okršaja Hrvatske i Francuske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa