Jeste li i vi obožavali One Direction? Pokažite kroz kviz koliko ste taj bend poznavali

Bivši pjevač grupe One Direction, Liam Payne, preminuo je u 32. godini života nakon pada s balkona na trećem katu.

Sve se dogodilo u glavnom gradu Argentine, Buenos Airesu.

Pozivajući se na službene izvore, vodeći lokalni mediji La Nacion i Clarin izvijestili su da je policija pozvana u hotel u naselju Palermo, reagirajući na hitan poziv koji je spomenuo "agresivnog muškarca koji bi mogao biti pod utjecajem droga i alkohola". Djelatnici hitne pomoći kasnije su potvrdili smrt pjevača, koji je pronađen u unutarnjem dvorištu hotela, prema izvješćima. Navodno je pao s balkona oko 17 sati po lokalnom vremenu.

Unatoč brzini dolaska hitne medicinske pomoći, samo se mogla konstatirati smrt.

Vijest je šokirala fanove diljem svijeta koji se opraštaju na društvenim mrežama. Obožavatelji se opraštaju i u komentarima na njegovom Instagram profilu gdje ga je pratilo preko 26 milijuna ljudi.

Osim Liama u bendu One Direction bili su i Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan i Louis Tomlinson. Nakon što se 2010. godine pridružio One Directionu tijekom audicija za britansko televizijsko natjecanje The X Factor, bend je brzo stekao globalnu popularnost i prodao milijune albuma.

