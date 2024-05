Ljubav Vidite stvari boljim nego što jesu, i to vam se vraća natrag poput bumeranga. On ili ona skriva svoje pravo lice, i u to ćete se uskoro uvjeriti.

Posao Krajnje je vrijeme da prijeđete s riječi na djela. Neki vaši suradnici izgubili su povjerenje u vas. Ono što ste započeli, to biste trebali i dovršiti.

Zdravlje Iznova se aktualiziraju vaši stari problemi sa sinusima. Možda potrošite veću količinu novaca na razne medicinske pripravke i preparate.