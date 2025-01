Ljubav Kulminacija, katarza, pojašnjenje situacije. U najkraćim crtama, to bi bila vaša ljubavna prognoza za vikend. Sudbina u svemu ima svoje prste.

Posao Ono što ste vrijedno započeli prije nekoliko tjedana, finalizirati ćete do samog kraja. Financijski ne stojite loše, ali uvijek može biti još malo bolje.

Zdravlje Imati ili biti? To što jeste, to vam nitko ne može ukrasti ili oduzeti. To što imate, možda sutra nećete imati. Zdravlje ovisi i od životne filozofije.

Snovi i vizije Ako loše brinete o sebi, ako dopuštate da vam nutrina bude loše oblikovana, kako ćete brinuti o svojoj djeci? Kako ćete znati, što je za njih dobro?