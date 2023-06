Ljubav Zabrinuti ste bez vidljiva i opipljiva razloga. Jako vam je stalo do jedne osobe rođene u astrološkom znaku Vage, i to više ne želite skrivati.

Posao Iznenada ste se našli na brisanom prostoru, no to ima i svojih prednosti, jer sada vaši individualni talenti mogu doći do punog izražaja.

Zdravlje Tranziti Venere i Marsa čine vas napetim i razdražljivim. Nestrpljivi ste i eksplozivni. Na vas nitko nema utjecaja. Sami o svemu odlučujete.

Snovi i vizije Mudrost je znati da li, kada i kako djelovati. Gledano na taj način, postaje razumljivo da je mudrost od davnina ubrajana u najviše vrline.